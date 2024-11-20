Akdoğan'dan AK Parti'ye Tepki

Politika

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, dün TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında AK Parti sıralarından gülüşme sesleri geldiğini belirterek, tepkisini dile getirdi.

Akdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü, kendisinin de Genel Kurulda bir konuşma yaptığını söyledi.

Konuşmasında çocukların yaşadığı sıkıntılardan bahsettiğini, bu sırada bazı AK Parti milletvekillerinin gülüşmelerini gördüğünü aktaran Akdoğan, şöyle konuştu:

"Tutanaklara baktım, 'AK Parti sıralarından gülüşmeler' diye tutanaklara geçmiş. Bunda gülünecek ne var bilmiyorum. Konuşmamda 'Bir yıl içerisinde domatese yüzde 180 zam gelmiş, bibere yüzde 181 zam gelmiş, salatalığa yüzde 185 zam gelmiş, asgari ücrete yüzde 25, SGK'liye yüzde 15 zam yapmaya kalkıyorsunuz. Yapmayın, bu sokak, bu çarşı gök kubbeyi başınıza yıkar' diyorum. Millet aç, sokakta insanlar sürünüyor, bu milletvekilleri gülüyor. Ben 'insanlar çocuklarının beslenme çantasını dolduramıyor, siz neden gülüyorsunuz?' diyorum. Bunu kamuoyunun vicdanına havale ediyorum."