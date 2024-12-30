Akın Birdal'ın Açıklamaları Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Akın Birdal'ın Açıklamaları Tartışma Yarattı

Akın Birdal\'ın Açıklamaları Tartışma Yarattı

Akın Birdal'ın Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına yönelik sözleri eleştirildi.

30.12.2024 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Fındıklı ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir sempozyumda CHP Fındıklı Teşkilatının konuk ettiği Akın Birdal'ın, Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına yönelik yaptığı açıklamalar tartışmaya neden oldu. Tarihçi ve araştırmacı Ayhan Yüksel, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini Birdal'ın "soykırım" olarak nitelendirmesinin tamamen tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek bu tür açıklamaların Milli Mücadele'nin kahramanlarını karalamaya yönelik girişimler olduğunu vurguladı.

" PKK'ya laf etmemiş, milli kahramanlara hakaretlerde bulunmuştur"

Yüksel, "Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünen CHP'nin Fındıklı teşkilatının düzenlediği sempozyumda Akın Birdal denilen kişi hem Atatürk'e hem de Giresunlu Milli Mücadele Kahramanı Osman Ağa'ya hakaretler ve suçlamada bulunmuş. Her halde tarih bilgisi eksik ki Rize'nin öz evladı İpsiz Recep Emice'yi 'es' geçmiş. Bu üç isim Milli Mücadele'de Yunan ve İngiliz işbirlikçiliği yapmamış vatan müdafaasında yer almışlardır. Akın Birdal bu isimleri soykırım yapmakla suçlamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü çek-senet tahsildarları ile bir tutmuştur. Ne yazık ki bunu söylerken ömr-i hayatında ayrılıkçı terör örgütü PKK'ye hiç laf etmemiştir" dedi.

"Hem tarihe hem de kahramanlara saygısızlıktır"

Yüksel, özellikle Doğu Karadeniz'in işgal döneminde Osman Ağa ve Hüseyin Avni Bey gibi isimlerin vatan savunmasında önemli roller üstlendiğini hatırlatarak, bu kahramanların çetecilikle değil, vatan müdafaasıyla anılması gerektiğini ifade etti. Yüksel, ayrıca Akın Birdal'ın PKK konusunda sessiz kalmasını eleştirerek bu tür çifte standartların hem tarihe hem de kahramanlara saygısızlık olduğunu söyledi. "Tarihi belgelerle yanıt verilmesi önemli" diyen Yüksel, bu tür söylemlerin milletin ortak belleğine zarar verdiğine dikkat çekti.

"Ülkesini müdafaa ne zaman soykırım oldu"

Yüksel, "Akın Birdal'ın Bafra-Nebiyan dağlarında eli silahlı 30-40 bin silahlı Rum çetesinden haberi var mı? Bunlara karşı Giresunlu Osman Ağa ve Vonalı Soytarıoğlu İsmail, Tirebolulu Hüseyin Avni Bey pamuk mu atacaktı? Koçgiri'deki isyanı Osman Ağa tenkil etmeyecek miydi? Eli silahlı Ermeni ve Rum çetelerine karşı ülkesini müdafaa etmek, tecavüzlere karşı koymak ne zamandan beri soykırım oldu? Bakalım 'Osman Ağa'ya iade-i itibar' dileyen sözde Osman Ağa sevenlerden bir 'yanıt" gelecek mi?" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Ayhan Yüksel, Akın Birdal, Fındıklı, Politika, giresun, Kültür, Rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Akın Birdal'ın Açıklamaları Tartışma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
12:42 Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı
12:41 Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı Gerekçesi olaydan daha enteresan Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
12:31 Almanya’da uçak kazası Biri ağır iki kişi yaralı Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı
12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
12:05 Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun’un yeni takımı Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:47 Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme
11:40 Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor Sebebini duyan inanamıyor Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor
11:38 Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:57:37. #1.12#
SON DAKİKA: Akın Birdal'ın Açıklamaları Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.