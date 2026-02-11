Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti - Son Dakika
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

Haberin Videosunu İzleyin
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
11.02.2026 16:38
Haberin Videosunu İzleyin
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Haber Videosu

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti. Bu gelişme üzerine Akın Gürlek, kürsüde AK Partili vekillerin himayesinde yemin edebildi.

Yeni bakanların yemin töreni öncesinde Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etmeye çalıştı. Milletvekilleri arasında itiraz üzerine yumruklu kavga çıktı. Yeni bakanlar gecikmeli olarak yemin etti. İlk olarak kürsüye gelen Akın Gürlek'in AK Partili vekillerin himayesinde yemin etmesi dikkat çekti.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Akın Gürlek'in İstanbul Başsavcılığı görevinin devam ettiği gerekçesiyle atamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti. Akın Gürlek, yemin etmek üzere kürsüye geldiği sırada, CHP'liler kürsüyü işgal etmeye kalktı.

Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek yemin ettiği sırada AK Partili vekiller kürsüde etten duvar ördü

MİLLETVEKİLLERİ YUMRUKLAŞTI

Bunun üzerine AK Partili vekiller buna engel oldu.Bu esnada milletvekillerinin birbirlerine yumruk attığı görüldü.Ancak sonrasında AK Partili milletvekilleri kürsü önünde bir set çekti.

GÜRLEK VE ÇİFTÇİ GECİKMELİ YEMİN ETTİ

Bu sayede Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yeminleri gerçekleşti. İki bakan da görevlerine başlamış oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Elisa21 Elisa21:
    KENT KERHANESİ ÖNÜNDE PEÇETE, KOLONYA VERİN SİZİN NE İŞİNİZ VAR MECLİSTE 148 63 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bakanımız meclisi başıboş kpkler işgal etmiş onları toplamaya gelmiş sanırım 115 89
    eser demir eser demir:
    Elise seni ne alakadar ediyor orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti Meclisi 21 26
    Ahmet Çak Ahmet Çak:
    He valla onların sanatları 28 9
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    motherini görmüşler orda. 8 10
    eser demir eser demir:
    Olum aaaa bak oradan vergil alınıyor ayıp ediyon 0 0
  • Ramanzan BOSTANCI Ramanzan BOSTANCI:
    kukla savcı olmayan adaletin bakanı olarak yemin etti öylemi yazık çok yazık. 38 43 Yanıtla
    Sedat Gün Sedat Gün:
    Zubuk hırsızlık yaparken dusunseydiniz.. 17 13
  • mesut mesut:
    Hükümet Derhal Seçim Kararı Alıp İSTİFA ETMELİDİR !!! 41 34 Yanıtla
    Ss28021995 Ss28021995:
    tamam 1 1
  • Ramazan Firat Ramazan Firat:
    hani sokak hayvanları nı toplamışlardı 46 21 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Seni kim serbest bıraktı 3 10
    eser demir eser demir:
    Sen mi oluyo zoruna ne gitti troll 6 7
  • turkanozturk76 turkanozturk76:
    olmayan adaletin bakanı 37 20 Yanıtla
