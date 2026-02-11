Yeni bakanların yemin töreni öncesinde Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etmeye çalıştı. Milletvekilleri arasında itiraz üzerine yumruklu kavga çıktı. Yeni bakanlar gecikmeli olarak yemin etti. İlk olarak kürsüye gelen Akın Gürlek'in AK Partili vekillerin himayesinde yemin etmesi dikkat çekti.
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Akın Gürlek'in İstanbul Başsavcılığı görevinin devam ettiği gerekçesiyle atamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti. Akın Gürlek, yemin etmek üzere kürsüye geldiği sırada, CHP'liler kürsüyü işgal etmeye kalktı.
Bunun üzerine AK Partili vekiller buna engel oldu.Bu esnada milletvekillerinin birbirlerine yumruk attığı görüldü.Ancak sonrasında AK Partili milletvekilleri kürsü önünde bir set çekti.
Bu sayede Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yeminleri gerçekleşti. İki bakan da görevlerine başlamış oldu.
Son Dakika › Politika › Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (47)