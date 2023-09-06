Akşener gemileri yaktı: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde ayrı aday çıkaracağız - Son Dakika

Akşener gemileri yaktı: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde ayrı aday çıkaracağız

Son Güncelleme: 06.09.2023 10:31

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçim öncesi önemli mesajlar verdi. İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde ayrı aday çıkaracaklarını duyuran Akşener'e ''İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesini göze alıyor musunuz?'' sorusu yöneltildi. İYİ Parti lideri ise partililerin hemfikir olduğunu belirterek, ''Hepsini göze alıyoruz, belki de bizim adayımız kazanacak'' dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, son röportajında yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını söyledi. Akşener "Ayrı aday çıkarırsanız İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesini göze alıyor musunuz?" sorusuna ise "Hepsini göze alıyoruz, belki de bizim adayımız kazanacak" yanıtını verdi.

"İSTANBUL VE ANKARA BAŞKANLARI MİLLETİN SESİNE KULAK VERMEDİ"

Seçim sonrası sessizliğe gömülen ve geçtiğimiz günlerde sert bir açıklama yapan İYİ Parti lideri Akşener, yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını duyurdu. İttifak sisteminin karşısında durduğunu belirten Akşener, diğer liderlere de ayrı aday çıkarma çağrısı yaptı. Son olarak Fatih Altaylı'ya bir röportaj veren Akşener, İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını belirtip, "Partililer Ankara ve İstanbul başkanlarını siz cumhurbaşkanlığı adaylığına davet ettiniz, milletin sesine kulak vermediler' diyorlar. O yüzden konuyu GİK'e taşıyacağım, İstanbul ve Ankara dahil ayrı aday çıkaracağız. Ben de böyle düşünüyorum." dedi.

"HER ŞEYİ GÖZE ALIYORUZ"

Akşener bu noktada kendisine yöneltilen "Ayrı aday çıkarırsanız İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesini göze alıyor musunuz?" sorusuna ise "Hepsini göze alıyoruz, belki de bizim adayımız kazanacak" yanıtını verdi.

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener gemileri yaktı: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde ayrı aday çıkaracağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener gemileri yaktı: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde ayrı aday çıkaracağız - Son Dakika
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