Ali Babacan apartman görevlileriyle iftarda buluştu: Devletin açıkladığı enflasyona herkes gülüyor, önce doğru konuşsunlar! - Son Dakika
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Ali Babacan apartman görevlileriyle iftarda buluştu: Devletin açıkladığı enflasyona herkes gülüyor, önce doğru konuşsunlar!

13.04.2022 14:43

Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı devletin açıkladığı resmi enflasyona göre artırıldığını söyleyen Ali Babacan; TÜİK'e göre enflasyonun yüzde 50 arttığını hatırlatarak "Buna herkes geliyor, devlet önce doğruyu konuşmalı" dedi. Babacan, güven sağlanmayınca ekonominin düzelmeyeceğini vurguladı.

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı devletin açıkladığı resmi enflasyona göre artırılıyor. Halbuki gerçek enflasyon çok farklı. TÜİK'e 'yüzde 50 artmış enflasyon' açıklattırıp zamları da ona göre verirseniz; hayatta yüzde 100, yüzde 150 artıyorsa işte bu, herkesin satın alma gücünün düşmesi demektir. Onun için devlet önce doğruyu konuşacak. Açıkladığı enflasyona herkes gülüyor. Güven sağlanmayınca ekonomi düzelmez" diye konuştu.

Ali Babacan, dün partisinin genel merkezinde düzenlenen iftar programında Konut Görevlileri Sendikası (Konut-Sen) Başkanı Uğur Gözel ve sendika üyelerini ağırladı. Misafirlerinden konut görevlilerinin sorunlarını dinleyen Babacan, hayat pahalılığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"FİYATLAR SAKİNLEŞİNCE YETİŞMEK KOLAYLAŞIYOR"

Enflasyon, tam 34 sene iki veya üç haneli seyretti. Biz 2002'de devraldık, ekibimizle beraber enflasyonu iki yılda tek haneye indirdik. Fiyatlar belli bir noktada sakinleşince arkasından yetişmek kolaylaşıyor. Sürekli enflasyonun, hayat pahalılığının olduğu bir ülkede ne kadar maaş zammı verilirse verilsin bunun yetişmesi mümkün değil.

'ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİZ' DİYORLARDI, ARTIYOR

"Asgari ücret, aralık ayında büyük bir müjdeyle belirlendi. O gün, 'Asgari ücret ocak sonu gelmeden eriyecek' dedim. O günün bakanları, ülkeyi yönetenler, 'Enflasyonu düşüreceğiz' diyorlardı. Olmadı, sadece artıyor. Fiyatlar artıyor, gelir arkadan yakalamaya çalışıyor. Ama maalesef satın alma gücünde çok büyük kayıp var."

"AÇIKLADIĞI ENFLASYONA HERKES GÜLÜYOR"

"Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı devletin açıkladığı resmi enflasyona göre artırılıyor. Halbuki gerçek enflasyon çok farklı. TÜİK'e 'yüzde 50 artmış enflasyon' açıklattırıp zamları da ona göre verirseniz; hayatta yüzde 100, yüzde 150 artıyorsa işte bu, herkesin satın alma gücünün düşmesi demektir. Onun için devlet önce doğruyu konuşacak. Açıkladığı enflasyona herkes gülüyor. Güven sağlanmayınca ekonomi düzelmez."

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Ali Babacan, Politika, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Politika Ali Babacan apartman görevlileriyle iftarda buluştu: Devletin açıkladığı enflasyona herkes gülüyor, önce doğru konuşsunlar! - Son Dakika


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