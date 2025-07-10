Aliyev ve Paşinyan'dan Barış Görüşmesi - Son Dakika
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Politika

Aliyev ve Paşinyan'dan Barış Görüşmesi

10.07.2025 15:53
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Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, barış sürecini Abu Dabi'de ele aldı ve diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış süreci kapsamında Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri görüşmede, diyaloğun ikili formatta sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın barış süreci kapsamında bir araya geldiği görüşme sona erdi. İkili liderin Türkiye saatiyle 08.10'da başlayan görüşmesi 5 saat sürdü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre görüşmede Azerbaycan-Ermenistan devletlerarası normalleşme gündeminin çeşitli yönleri ele alındı. Yapılan ikili görüşmelerin, iki ülke arasındaki normalleşme süreci ile ilgili tüm meselelerin çözümü için en etkili format olduğu belirtilerek sonuç odaklı diyaloğun bu şekilde sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakata varıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi süreci ile ilgili elde edilen başarıları değerlendiren Aliyev ve Paşinyan, bu yöndeki çalışmaların devam ettirilmesi için ilgili devlet komisyonlarına talimat verdi. Taraflar, ikili görüşmelerin ve güven artırıcı önlemlerin devam ettirilmesi konusunda mutabakata vardı. Paşinyan ve Aliyev, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a sıcak ev sahipliği ve ikili görüşmenin organizasyonu için teşekkür etti.

Görüşmeye katılan isimler

Paşinyan'a görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan Başbakan Yardımcısı ve Ermenistan-Azerbaycan Sınır Belirleme Komisyonu Başkanı Mher Grigoryan ile Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesinden sorumlu Ermenistan Özel Temsilcisi ve Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan eşlik etti.

Azerbaycan heyetinde ise Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Başkanı Şahin Mustafayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Danışmanı Hikmet Haciyev ve Cumhurbaşkanı Özel Görevler Temsilcisi Elçin Amirbeyov hazır bulundu. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

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