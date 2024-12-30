Almanya'dan Musk'a Sert Cevap

Politika

Almanya hükümet sözcüsü, iş insanı Elon Musk'ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini desteklediğini ifade ederek, "Elon Musk'ın federal seçimleri etkilemeye çalıştığı gerçekten de doğru. Ne de olsa düşünce özgürlüğü aynı zamanda en büyük saçmalıkları da kapsıyor" dedi.

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyen milyarder iş insanı Elon Musk, "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir" paylaşımı ile dikkatler üzerine çekmişti. Musk'ın paylaşımına Almanya hükümetinden yanıt geldi. Almanya hükümet sözcüsü Musk'ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini destekleyen paylaşımlarıyla Şubat ayında yapılacak seçimleri etkilemeye çalışmakla suçlayarak, "Saçmalık" dedi. Musk'ın ifade özgrlüğüne dikkat çeken sözcü, "Elon Musk'ın federal seçimleri etkilemeye çalıştığı gerçekten de doğru. Ne de olsa düşünce özgürlüğü aynı zamanda en büyük saçmalıkları da kapsıyor" dedi. Hükümet sözcüsü, Musk'ın AfD'yi desteklemesinin "aşırı sağcı şüphesiyle incelenen bir partiye oy verme tavsiyesi" olduğunu söyledi.

"Önemli bir yatırımcı" olduğu gerekçesiyle Alman politikasına yönelik açıklamalarda bulunma hakkı olduğunu savunan Elon Musk, Almanya'yı koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından eleştirmiş, 20 Aralık'ta bir aracın Noel pazarında kalabalığa dalmasnın ardından da Almanya Babakanı olaf Scholz'a istifa çağrısında bulunmuştu. Musk, X sosyal medya platformunda Alman sağcı Naomi Seibet'in anketlerde açık ara önde görünen muhafazakarların başbakan adayı Friedrich Merz'i eleştiren mesajını yeniden paylaşarak, "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir" ifadelerini kullanmıştı. Musk, daha sonra da Welt am Sonntag gazetesinde Almanca yazdığı köşe yazısında AfD için"Almanya için son umut kıvılcımı" ifadesini kullanmıştı. - BERLİN