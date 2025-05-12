Almanya'dan Rusya'ya Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Almanya'dan Rusya'ya Yaptırım Uyarısı

Almanya, Rusya ile ateşkes sağlanmazsa yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

12.05.2025 14:50
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Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes anlaşmasına varmaması halinde Avrupalı ortaklarla birlikte Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, haftalık basın toplantısında Ukrayna'da muhtemel ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kornelius, Moskova'nın Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk tarafından cumartesi talep edilen "30 günlük şartsız ateşkesi" uygulamaması halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderlerinin cumartesi günü dile getirdiği "Rusya'dan pazartesi gününden itibaren 30 günlük ateşkes ilan etmesi" talebini hatırlatan sözcü, "Zaman daralıyor, günün sonuna kadar 12 saatimiz kaldı" diye konuştu.

Liderler Kiev'den çağrı yapmıştı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da müttefikleriyle birlikte düzenlediği Zafer Günü geçit töreninden bir gün sonra, Cumartesi günü Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. İngiltere Başbakanı Starmer, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek 30 günlük ateşkese onay verme çağrısında bulunmuş, "Burada hepimiz, ABD ile birlikte Putin'e çağrıda bulunuyoruz. Eğer barış konusunda ciddiyse, bunu gösterme fırsatına sahip. Artık 'ama' yok, 'fakat' yok, şart öne sürmek de erteleme de yok" ifadelerini kullanmıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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