Almanya'dan Suriye İçin İtidal Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye, bölgesel gerilimlerin oyun alanı haline gelmemeli" diyerek, itidal çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriye'deki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında paylaşılan açıklamada, Suriye'den gelen görüntülere dayanmanın zor olduğunu belirten Wadephul, " Süveyda'daki son çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi şok edici. Dürzi azınlığa yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum. Sorumlular hesap vermeli" dedi.

"Suriye, bölgesel gerilimlerin oyun alanı haline gelmemeli" ifadesini kullanan Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, " İsrail'in Şam da dahil olmak üzere Suriye'ye düzenlediği hava saldırıları göz önüne alındığında, tüm yerli ve yabancı aktörleri, Suriye'nin istikrarını ve geçiş sürecini tehlikeye atabilecek hiçbir adım atmamaya çağırıyorum" diyerek itidal çağrısı yaptı.

" Hükümet, Suriye vatandaşlarının temsil edildiği kapsayıcı bir siyasi süreç başlatmalıdır"

Johann Wadephul, "Suriye hükümeti, dini veya etnik kökeni ne olursa olsun vatandaşlarını şiddetten korumakla yükümlüdür. Hükümet ayrıca tüm Suriye vatandaşlarının temsil edildiği kapsayıcı bir siyasi süreç başlatmalıdır. Alman Hükümeti, Avrupalı ortaklarıyla birlikte bu süreci aktif olarak desteklemeye hazırdır" açıklamasını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda silahların susmasına atıfta bulunan Wadephul, "Şu anda önemli olan tüm tarafların anlaşmaya uyması ve çatışmalara son vermesi" ifadelerini kullandı. - BERLİN