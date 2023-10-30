 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya Savunma Bakanı: Alman toplumu ve Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlıklı olmalı - Son Dakika

Almanya Savunma Bakanı: Alman toplumu ve Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlıklı olmalı

Son Güncelleme: 30.10.2023 16:24

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna savaşının Almanya için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Avrupa'da olası bir savaş tehdidine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Pistorius, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerini modernize ederek yeni güvenlik sorunlarıyla baş edebilecek hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman toplumunun ve silahlı kuvvetlerinin Avrupa'da olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Bakan Pistorius, Alman ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşının Almanya için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ"

Bu savaşın siyaset ve toplumda bir "zihniyet değişikliği" getirmesi gerektiğini ifade eden Pistorius, "Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmalıyız ve bu da savaşa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Kendimizi savunmaya hazır olmalı ve Alman silahlı kuvvetlerini ve toplumunu buna hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA HARCAMALARINI ARTTIRMALIYIZ"

Pistorius, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerini modernize ederek yeni güvenlik sorunlarıyla baş edebilecek hale getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Savunma Bakanı: Alman toplumu ve Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlıklı olmalı - Son Dakika


Son Dakika
18:21 Taraftar resmen yıkılacak! Takımın 2 yıldızı Trabzonspor maçında yok
17:51 HEDEP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
17:28 Tek isteği stada girmekti! Napoli-Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu
17:23 Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çağrı yapan 3 rehinenin görüntüsünü paylaştı
16:47 Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi
16:42 Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücretlinin vay haline
16:21 Almanya Savunma Bakanı: Alman toplumu ve Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlıklı olmalı
15:50 Daha fazla tahammülü kalmayan Burak Yılmaz, yıldız futbolcuya antrenmanda kapıyı gösterdi
15:34 100. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu
15:31 Afyonkarahisar'da 29 Ekim gösterisinde vicdanları yaralayan muamele
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 18:33:37. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya Savunma Bakanı: Alman toplumu ve Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlıklı olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement