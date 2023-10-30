Almanya Savunma Bakanı: Alman toplumu ve Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlıklı olmalı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman toplumunun ve silahlı kuvvetlerinin Avrupa'da olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Bakan Pistorius, Alman ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşının Almanya için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ"

Bu savaşın siyaset ve toplumda bir "zihniyet değişikliği" getirmesi gerektiğini ifade eden Pistorius, "Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmalıyız ve bu da savaşa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Kendimizi savunmaya hazır olmalı ve Alman silahlı kuvvetlerini ve toplumunu buna hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA HARCAMALARINI ARTTIRMALIYIZ"

Pistorius, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerini modernize ederek yeni güvenlik sorunlarıyla baş edebilecek hale getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.