Alparslan Türkeş Kayseri'de Anıldı - Son Dakika
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Politika

Alparslan Türkeş Kayseri'de Anıldı

Alparslan Türkeş Kayseri\'de Anıldı

MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş, vefatının yıldönümünde Kayseri'de anma programı ile yad edildi.

04.04.2025 16:23
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucu lideri Alparslan Türkeş, vefatının yıldönümünde memleketi Kayseri'de anıldı. MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın yaptığı açıklamada; "Rahmetli Başbuğ'umuz Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Anadolu çocuklarına milliyetçiliği aşılayan yegane siyasetçidir" dedi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından MHP Kurucu Lideri Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisi açılırken ayrıca Bürüngüz Cami'nde mevlit okutuldu. Burada açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur; "Başbuğumuz, Türk - İslam ülküsünün yılmaz savunucusu, fikir babamız Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü vesilesiyle kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizler; Başbuğ'un evlatları olarak memleketi Kayseri'de bizlere emanet ettiği bu kutsal davada hareket etmekten gurur duyuyoruz. Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak Başbuğ'un emaneti olan Ülkü Ocakları'nda ahlaklı, ilimli, şuurlu gençler yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Bugün burada fotoğraf sergisi düzenledik, mevlit okutulacak, lokma ikramımız olacak. Kayserimizin her köşesini Başbuğumuz ile donattık. Soy adımız Türkeş olmasa da bizler onun evlatlarıyız" dedi.

"Alparslan Türkeş'i hatırlatmak, anlatmak bizlerin boynunun borcu"

Sergiyi ziyaret eden MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise; "Kıymetli Başbuğ Alparslan Türkeş'i minnetle yad ediyorum. Kendisinin geride bıraktığı iki kutsal emanet; biri ülkücü ocakları, diğeri Milliyetçi Hareket Partisi. Bugün her iki kurumun da il başkanları olarak Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Başbuğ'umuzu anmak için toplandık. 'Başbuğ' dediğimiz zaman onun bir hemşehrisi olarak, davasına gönül vermiş bir nefer olarak bunları ayrıca belirtmek istiyorum. Çünkü Alparslan Türkeş'i hala hatırlatmak, hala anlatmak bizlerin boynunun borcu. Alparslan Türkeş'in hayatı tabutluklarla meydanın arasında, zindanlarla salonların arasında mekik dokuyan ama dümdüz çizgisinden zerre taviz vermeyen bir hayattı. Rahmetli Başbuğ'umuz Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Anadolu çocuklarına milliyetçiliği aşılayan yegane siyasetçidir. Onun bize en büyük armağanı yine Lider Devlet Bahçeli'dir. Rahmetli Alparslan Türkeş'in Türk Siyaseti'ne, Türk Milleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne vermiş olduğu katkıları, sunmuş olduğu hizmetleri burada saymakla bitiremeyiz. Böylesine büyük bir siyaset adamını hemşehrileri olarak ve Kayseri teşkilatları olarak sabah namazında başlayan anma programlarımızla beraber gün boyu anacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Alparslan Türkeş Kayseri'de Anıldı - Son Dakika

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