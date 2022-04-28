Altındağ'da 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapı yıkıldı - Son Dakika
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Altındağ'da 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapı yıkıldı

28.04.2022 11:19
Altındağ'da 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapı yıkıldı

Ankara'da kentsel dönüşüm çalışmalarının tam gaz devam ettiği Altındağ'da 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapının yıkımı yapıldı.

Ankara'da kentsel dönüşüm çalışmalarının tam gaz devam ettiği Altındağ'da 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapının yıkımı yapıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla Altındağ'ın kanayan yarası olan bölgelerde değişim ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kentsel dönüşüm alanında çok kısa sürede çok fazla yol kat ettiklerini söyleyen Başkan Balcı, bunun sebebinin büyük bir hızla yıkım gerçekleştirmeleri ve kararlı adımlar atmaları olduğunu belirtti. Başkan Balcı, 3 yılda Altındağ'ın çeşitli mahallelerinde yaklaşık 4 bin 500 hanenin yıkıldığının altını çizerek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Altındağ'ı değiştirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Bir bölgede yıkım gerçekleştirirken, başka bir bölgede molozları kaldırıyor, bir diğer bölgede ise yeni ve modern yapıların temellerini atıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Altındağ'ın dört bir tarafında, Altındağlı vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünde engel oluşturan, ayrıca halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden yapılara asla izin veremeyeceklerini vurgulayan Başkan Balcı, "Bu yapıların bazıları yol ya da park alanlarında kalıyor, yapılaşmanın önünde engel teşkil ediyor. Bazıları ise boş oldukları için mahalle sakinlerini tedirgin ediyor ve halk sağlığını tehdit ediyor. Gerçekleştirdiğimiz yıkımlarla, Altındağ'daki yeni yatırımların önünü açıyoruz. Modern bir Altındağ'ı hep birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ'da 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapı yıkıldı
Altındağ'da 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapı yıkıldı
Altındağ'da 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapı yıkıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Altındağ'da 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapı yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altındağ'da 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapı yıkıldı - Son Dakika
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