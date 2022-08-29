Törende konuşan Büyükelçi Flake, "Yeni yerleşkemizin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yeni hizmet binamız, en yüksek düzeyde verimlilik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla inşa edilmiş, tamamıyla modern bir bina. Ayrıca, Türk muhataplarımızı, ortaklarımızı ve vize başvurusunda bulunanları yeni binamızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › ABD Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde bayrak töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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