Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnaf odalarıyla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Ankara Kahveciler Esnaf Odası ve Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, iki odanın temsilcileriyle ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde görüştü.
Yavaş, buradaki konuşmasında, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, Kovid-19 salgını döneminde esnaf için yaptıkları çalışmaları anlattı.
Ankara halkından aldıkları parayı israf etmediklerini söyleyen Yavaş, "Açık ihaleler yapmak suretiyle, çöp projelere para ayırmadan, israf etmeden hep birlikte çalıştık. Eskisi gibi 'Ben yaptım, oldu' diye, 'proje yapıyoruz' adı altında hiçbir şeyin içinde olmadık. Ankara halkının sağlığı, Ankara halkının mutluluğu için çalıştık." dedi.
Salgın döneminde esnafa her türlü desteği verdiklerini anlatan Yavaş, bu desteği sürdüreceklerini kaydetti.
Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven de Mansur Yavaş'ın 6 milyon Ankaralıyı "kucakladığını" ifade ederek, salgın dönemi tüm esnafa maddi ve manevi destekte bulunulduğunu anlattı.
Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş ise "Yavaş'ı şeffaf ve esnaf dostu olduğu için sevdiklerini" söyledi.
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