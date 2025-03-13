AP'den Ukrayna'ya Destek Kararı - Son Dakika
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Politika

AP'den Ukrayna'ya Destek Kararı

AB, Ukrayna'ya askeri ve mali destek artırmak için somut adımlar atmalı ve şantaja karşı çıkmalı.

13.03.2025 00:03
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Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen karar tasarısında, "Avrupa Parlamentosu üyeleri, sözde bir 'barış anlaşmasını' kolaylaştırmak amacıyla Ukrayna yönetimine teslim olması yönünde şantaj yapılmasına yönelik her türlü girişime şiddetle karşı çıkmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için AB'nin daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten karar tasarısı oylandı. Tasarı, 442 evet, 98 hayır ve 126 çekimser oyla kabul edildi.

Tasarıda, AB'nin Ukrayna'ya askeri ve mali desteğini artırarak ülkenin en büyük stratejik müttefiki olmaya devam etmesi gerektiğini vurgulandı. Parlamenterlerin 11 Mart'ta varılan 30 günlük ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladıkları belirtilen tasarıda, Rusya'nın bu anlaşmayı kabul edip uygulaması gerektiği belirtildi.

Tasarıda, Ukrayna'daki sivil halkı, altyapıyı ve ülkenin topraklarını hedef alan saldırıların derhal sona ermesi çağrısında bulunularak, ABD'nin Rusya'nın saldırganlık savaşına ilişkin tutumunda devam eden savaştan Ukrayna'yı açıkça suçlamayı da içeren belirgin bir değişim olduğuna dikkat çekilerek, AB'nin Ukrayna'ya desteğini artırarak ülkenin en büyük finansal ve askeri destekçisi olmaya devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliği için AB'nin somut adımlar atması gerektiğini belirtilen tasarıda, Rusya'nın saldırılarını caydırmak için AB'nin Ukrayna için sağlam güvenlik garantilerine katkıda bulunması gerektiği ifade edildi.

Ukrayna'nın orta ve uzun vadede güvenliğini zayıflatan ve gelecekte kendisini ve diğer Avrupa ülkelerini yeniden Rus saldırganlığına maruz bırakma riski taşıyan aceleci anlaşmaları reddetme yetkisine sahip olması gerektiği vurgulanan tasarıda, "Avrupa Parlamentosu üyeleri, sözde bir 'barış anlaşmasını' kolaylaştırmak amacıyla Ukrayna yönetimine teslim olması yönünde şantaj yapılmasına yönelik her türlü girişime şiddetle karşı çıkmaktadır" denildi.

Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğu aktarılan tasarıda, AB'ye katılım müzakerelerinin hızlandırılması çağrısında bulunuldu.

AB'yi yeni fonlarla Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için hazırlık yapma çağrısında bulunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu büyük yıkımın maliyetini üstlenmesi gerektiği vurgulanarak, AB yaptırımları kapsamında dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın savunması ve yeniden inşası için kullanılması talep edildi.

Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların daha da sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan tasarıda, Rus askeri sanayisine destek sağlayan kişi ve kuruluşlara karşı ek yaptırımlar uygulanması talep edildi. - STRASBOURG

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

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