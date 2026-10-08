Arakçi, Kongre raporundaki 81 hava aracı kaybını paylaşarak ABD'yi eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arakçi, Kongre raporundaki 81 hava aracı kaybını paylaşarak ABD'yi eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arakçi, Kongre raporundaki 81 hava aracı kaybını paylaşarak ABD\'yi eleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Kongre raporunun İran'ın 42 ABD hava aracını düşürdüğünü kabul ettiğini, kayıpların ise 81'e ulaştığını savundu. 5 Ekim 2026 tarihli raporda, 28 Şubat 2026'dan bu yana İHA'lar dahil 81 hava aracının hasar gördüğü veya kaybedildiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Kongre Araştırma Servisi'nin Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin raporunu paylaşarak, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin 42 ABD askeri hava aracını düşürdüğünü kabul etti, şimdi ise sayı 81'e ulaştı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Kongre Araştırma Servisi'nin Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin raporunu sosyal medya hesabında paylaşarak, ABD'nin İran ile savaşta açıklanandan çok daha fazla kayıp verdiğini savundu. Arakçi, "Mayıs ayında Kongre Araştırma Servisi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin 42 ABD askeri hava aracını düşürdüğünü kabul etti, şimdi ise sayı 81'e ulaştı. Gerçek kayıp çok daha yüksek. Kanıt mı? CENTCOM, üslerin durumunun iyi olduğunu iddia ederken görevdeki bir senatörün bu üsleri denetlemesine izin vermiyor. Herkesi bir süre kandırabilirsiniz" dedi.

Kayıpların maliyetinin 1.9 ila 3.3 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor

ABD'nin İran ile savaştaki hava aracı kayıplarını inceleyen 5 Ekim 2026 tarihli raporda, Eylül 2026'da Kongre Bütçe Ofisi'nin 1 Ağustos itibarıyla teçhizat kayıplarının maliyetini 1.9 milyar dolar ile 3.3 milyar dolar arasında tahmin ettiği belirtildi.

Raporda, 28 Şubat 2026'dan bu yana ABD operasyonlarında hasar gördüğü veya kaybedildiği bildirilen, insansız hava aracı sistemleri de dahil olmak üzere 81 adet sabit kanatlı veya döner kanatlı hava aracının hasar gördüğü veya kaybedildiğine dikkat çekildi. Raporda, kayıplar arasında 12 adet F-15E Strike Eagle savaş uçağı yer aldığı ve bunlardan 3'ünün 2 Mart 2026'da Kuveyt üzerinde dost ateşi nedeniyle 1'inin 5 Nisan 2026 İran üzerinde kaybedildiğine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleriİhlas Haber AjansıPolitika28 ŞubatSavunmaDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:36:25. #7.12#
SON DAKİKA: Arakçi, Kongre raporundaki 81 hava aracı kaybını paylaşarak ABD'yi eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei