Ardahan Belediye Başkanı Demir'den Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Politika

Ardahan Belediye Başkanı Demir'den Yeni Yıl Mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Demir\'den Yeni Yıl Mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 2025 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında yeni hedefler ve umutlarla dolu bir yıl diledi. 2024 yılının belediye hizmetleri açısından verimli geçtiğini belirten Demir, Cumhuriyetin değerleri ışığında daha güçlü yarınlar kuracaklarını ifade etti.

31.12.2024 16:46  Güncelleme: 16:48
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yeni yıl dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Demir, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli Hemşerilerim, Takvim yapraklarının birer birer amansızca hayatımızdan bir şeyler alıp götürdüğü acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakıp, gelecek adına ümit var olduğumuz 2025'in ayak seslerini mutluluk ve heyecanla hissediyoruz. "Umudun Şehri Ardahan" sloganıyla yola çıkıp çok sayıda ilke imza attığımız birinci dönemimizi geride bıraktık. 2024 yılında ikinci dönemimize de büyük bir motivasyon ve kararlılıkla başladık. Dolayısıyla yeni hedefler, yeni umutlar, yeni hizmetlerle geçmesini arzuladığımız yeni yıla merhaba derken, geride bıraktığımız 2024 yılının belediye hizmetlerimiz açısından oldukça verimli geçtiğini, ülkemiz ve Ardahan'ımız için her şeyin en güzelini yapmaya çalıştığımızı belirtmek isterim. Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı ilkeler ve değerler ışığında; daha aydınlık, daha çağdaş ve daha güçlü yarınları hep beraber kuracağız. Bu vesileyle, 2025 Yılının Ülkemize, Şehrimize ve Tüm Dünyaya Sağlık, Huzur, Barış ve Mutluluk Getirmesini Dilerim. Yeni Yılınız Kutlu Olsun" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ardahan Belediye Başkanı Demir'den Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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