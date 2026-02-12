Aşırı Sağcı İsrailliler Lübnan'a Girdi - Son Dakika
Aşırı Sağcı İsrailliler Lübnan'a Girdi

12.02.2026 22:37
İsrailli fanatikler, Lübnan'da yerleşim yeri talebiyle ağaç dikti, ardından ordu tarafından çıkarıldı.

Aşırı sağcı bir grup İsraillinin, sınırı geçerek Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesine girdiği ve "yerleşim yeri kurma" talebiyle bölgeye ağaç diktiği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, "Uri Tzafon" (Kuzeyi Uyandırın) örgütü mensubu yüzlerce fanatik Yahudi, akşamüstü Lübnan sınırını aşarak Yarun beldesine girdi.

"Lübnan'da yeniden Yahudi yerleşim yerleri kurma" talebinde bulunan aşırı sağcı İsraillilerin, yanlarında getirdikleri fidanları bölgeye diktiği, daha sonra İsrail ordusunun bu kişileri bölgeden çıkardığı ifade edildi."

"Uri Tzafon"dan yapılan açıklamada, "Tarihi düzeltmek ve kuzeydeki sakinleri korumak için Lübnan'da yeniden yerleşim yeri kurulmasını talep ediyoruz." denildi."

Son iki yılda aşırı sağcı İsraillilerin Lübnan sınırını ihlal ettiği olaylar tekrarlanırken, bunların sonuncusu geçen ayın ortasında yaşanmış, 20'den fazla Haredi (ultra Ortodoks) Yahudi sınırın ötesine geçmişti.

Fanatik İsrailliler tarafından kurulan "Uri Tzafon" örgütü, daha önce de Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelere yerleşmeye çalışmıştı.

Örgüte bağlı fanatik Yahudiler, Aralık 2024'te Lübnan'ın güneyindeki sınır beldesi Marun er-Ras'daki "Mavi Hat"ı geçerek bölgede yerleşim yeri oluşturmaya çalışmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, Son Dakika

