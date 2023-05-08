Atama törenine damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan balkondan seslenenleri duyunca espriyi patlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "45000 Öğretmen Atama Programı"na katıldı.Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek." dedi.

"BALKON KONUŞMASI İÇİN Mİ?"

Erdoğan, konuşmasının ardından butona basmak için salondakilerden 9 öğretmeni yanına çağırdı. O anlarda balkon bölümünden seslenenleri duyan Erdoğan, "Balkona mı bakayım? Balkon konuşması için mi?" diyerek salondakileri kahkahaya boğdu. Alanda bulunan yüzlerce kişi, Erdoğan'ın bu sözlerine alkışlayarak yanıt verdi.