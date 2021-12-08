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Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı - Son Dakika

Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı

08.12.2021 14:35

Türkiye'de gündem uzunca bir süredir seçim. Muhalefetin erken seçim çağrılarına iktidar kanadı "Seçim zamanında yapılacak" yanıtı verirken, neredeyse her gün yeni bir anket sonucu paylaşılıyor. Avrasya Araştırma'nın yayınladığı anket sonuçları ise belki de bugüne kadar paylaşılanların en ilginci olarak göze çarpıyor. Yayınlanan son seçim anketine göre olası bir seçimde CHP yüzde 30,4 alırken, AK Parti yüzde 27,6'da kalıyor.

Avrasya Araştırma 27 Kasım-3 Aralık arasında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre kararsız oylar azaldı, kararsız seçmenin oyları muhalefet partilerine kaydı.

MHP'NİN OYU YÜZDE 6,5, İYİ PARTİ'NİN YÜZDE 12,9

Son seçim anketinde katılımcılara "Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçları kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu şekilde oluştu;

CHP: Yüzde 30.4

AK Parti: Yüzde 27.6

İYİ Parti: Yüzde 12.9

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 6.5

DEVA: Yüzde 6

Gelecek: Yüzde2.5

Saadet: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 1.7

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhalefet, AK Parti, Avrasya, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı - Son Dakika
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