Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı - Son Dakika

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Avrasya Araştırma 27 Kasım-3 Aralık arasında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre kararsız oylar azaldı, kararsız seçmenin oyları muhalefet partilerine kaydı.

MHP'NİN OYU YÜZDE 6,5, İYİ PARTİ'NİN YÜZDE 12,9

Son seçim anketinde katılımcılara "Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçları kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu şekilde oluştu;

CHP: Yüzde 30.4

AK Parti: Yüzde 27.6

İYİ Parti: Yüzde 12.9

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 6.5

DEVA: Yüzde 6

Gelecek: Yüzde2.5

Saadet: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 1.7