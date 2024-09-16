Azerbaycan'da Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan'da Seçim Sonuçları Açıklandı

Yeni Azerbaycan Partisi, 7. dönem seçimlerinde 68 sandalye kazandı, katılım oranı %37.27.

16.09.2024 15:14
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Azerbaycan'da düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin resmi sonuçlarına göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), 68 sandalye kazanarak birinci parti oldu.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK), 1 Eylül 2024'te gerçekleştirilen 7. dönem Milli Meclis seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı. Resmi sonuçlara göre İlham Aliyev'in Genel Başkanlığındaki YAP, 125 sandalyeli Milli Meclis'te 68 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlarken, bağımsızlar 44 milletvekili çıkardı. Seçimde Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi 2, Büyük Kuruluş Partisi, Azerbaycan Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Azerbaycan Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi de birer sandalye kazandı.

Azerbaycan'da 1 Eylül'de gerçekleştirilen seçimde 990 aday yarışmış, seçime katılım oranı ise yüzde 37.27 (2 milyon 196 bin 771 kişi) olmuştu.

MSK'nın Milli Meclis seçimlerine ilişkin resmi seçim sonuçları 24 saat içinde Anayasa Mahkemesi'nin onayına sunması gerekiyor. Anayasa Mahkemesinin 10 gün içerisinde seçim sonuçlarını onaylaması bekleniyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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