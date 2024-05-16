Azerbaycan, Fransa'yı suçladı

Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Yeni Kaledonya'daki olaylar nedeniyle Azerbaycan'ı suçlayan Fransa'ya tepki göstererek, "Fransa İçişleri Bakanı, ülkesinin bu tür protestoları körükleyen başarısız denizaşırı politikalarına odaklanmalıdır" dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Azerbaycan'ı Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık yanlısı protestoları desteklemekle suçlamasının ardından Azerbaycan, Fransa'ya tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Darmanin'in, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyalarında bulunduğunu belirtti.

Fransa'nın Azerbaycan'a karşı gerçekleştirdiği karalama kampanyalarını kınayan Hacızade, "Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik aşağılayıcı açıklamalarını şiddetle kınıyor ve Ermenilerin toplu katliamı gibi kabul edilemez suçlamalarla Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Darmanin'in, ülkesinin yerli halklara karşı işlediği insanlık suçlarını hatırlamasının daha doğru olacağını belirten Hacızade,"Fransa İçişleri Bakanı, Azerbaycan'ı Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık yanlısı protestoları desteklemekle suçlamak yerine, ülkesinin bu tür protestoları körükleyen başarısız denizaşırı politikalarına odaklanmalıdır. Fransa'yı bir kez daha ülkemize yönelik asılsız iddialara son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Kaledonya'daki protestolar

Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteriler 4 kişi hayatını kaybederken, 12 gün süreyle OHAL ilan edildi. Artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verildi. Olaylarda 130 kişi gözaltına alındı ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralandı. - BAKÜ