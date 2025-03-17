Bahçeli\'den Beykoz Kavacık muhtarına teşekkür telefonu

Geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası evinde dinlenmeye devam eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası başlattığı telefon trafiğine devam ediyor.

TELEFON TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti İmralı Heyeti'nden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı telefonla ararken; Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

MUHTARA TEŞEKKÜR TELEFONU

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dahil birçok ismi telefonla arayarak değerlendirmelerde bulunan Bahçeli'nin son telefonu ise Beykoz Kavacık Muhtarı Yasemin Şahin'e oldu. Bahçeli, mahallenin muhtarı Şahin'e telefonla teşekkür etti.

SAĞLIK OCAĞINA İSMİ VERİLMİŞTİ

MHP İstanbul İl Başkanlığının aldığı kararla Beykoz'un Kavacık mahallesine sağlık ocağı yapılmış ve sağlık ocağına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ismi verilmişti.