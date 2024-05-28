Bahçeli, Pınarbaşı Belediye Başkan adayına destek istedi - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, Pınarbaşı Belediye Başkan adayına destek istedi

Bahçeli, Pınarbaşı Belediye Başkan adayına destek istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu'na destek istedi. Bahçeli, Pınarbaşı ilçesinin yüzünü kara çıkarmayacaklarını ve seçimlerin demokratik bir şekilde yapılacağını belirtti.

28.05.2024 13:09  Güncelleme: 13:13
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki gurup toplantısında Cumhur ittifakının Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu'na ilçe halkından destek istedi. Bahçeli, "2 Haziran seçimlerinde Merhum Başbuğumuzun memleketi Pınarbaşı inşallah yüzümüzü kara çıkarmayacak, başımızı öne eğmeyecektir. Demokratik erdem ve güven içinde seçimin yapılarak, Belediye Başkanımız Menduh Uzunluoğlu'yla Pınarbaşı ilçemiz yola devam diyecektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, partisinin gurup toplantısında 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek olan Pınarbaşılılara seslendi. Pınarbaşılılardan Cumhur ittifakının Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu'na destek isteyen Bahçeli, "İnşallah Merhum Başbuğumuzun memleketi Pınarbaşı yüzümüzü kara çıkarmayacak, başımızı öne eğmeyecektir. Demokratik erdem ve güven içinde seçimin yapılarak, Belediye Başkanımız Memduh Uzunluoğlu'yla Pınarbaşı ilçemiz yolana devam diyecektir" dedi.

Bahçeli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

" Yüksek Seçim Kurulu'nun yenileme kararı aldıktan sonra 2 Haziran'da yapılacak 3 ilçeyle 4 beldedeki yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı milletimizin teveccühüne inşallah mazhar olacaktır. Özellikle Merhum Başbuğumuzun memleketi Pınarbaşı inşallah yüzümüzü kara çıkarmayacak, Pınarbaşılı kardeşlerim başımızı öne eğmeyecektir. Demokratik erdem ve güven içinde seçimin yapılarak, Belediye Başkanımız Sayın Menduh Uzunluoğlu'yla Pınarbaşı ilçemiz yola devam diyecektir. Pınarbaşı Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde görev alacak iki Menduh'un Kayseri için elbirliği, güç birliği, hedef birliği halinde çalışmalarının önünde hiçbir mani hal önümüzdeki pazar gününden sonra kalmayacaktır. Pınarbaşı büyüyecek, Türklük Anıtı yaşayacak, Cumhur İttifakı var olacaktır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bahçeli, Pınarbaşı Belediye Başkan adayına destek istedi - Son Dakika

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