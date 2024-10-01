Bahçeli ve Özel'den Saygı Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Bahçeli ve Özel'den Saygı Vurgusu

MHP ve CHP liderleri, Meclis resepsiyonunda birbirlerine saygı ve sevgi mesajları verdi.

01.10.2024 22:46
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Meclis'teki yeni yasama yılı resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP liderinin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah" sözlerine, "Önemli olan, saygıda sevgide eksiklik göstermemek" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki yeni yasama yılı resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Bahçeli ile sohbet etti. Bahçeli, Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor, siyasetin gereği olarak." dedi.

Özel ise Bahçeli'ye, "Celal (Adan) Bey gibi dostlarımız duygularımızı biliyor. Herkes doğru bildiğini söylüyor, önemli olan saygıda, sevgide eksiklik göstermemek. Hürmet ederim." karşılığını verdi.

Özel, Bahçeli'yle sohbetine ilişkin gazetecilerin "Bir kırgınlık var mı?" sorusu üzerine, siyasette kişisel kırgınlıkları sürdürmenin, o partinin mensuplarına haksızlık olacağını söyledi. Özel, "Geçmişte DEM Partililerin hatırını soruyoruz diye bizi eleştirenler oluyordu. Ben 'Bu milletten, bu halktan oy alan her parti kıymetlidir' diyordum. O yüzden Devlet Bey'in bugünkü ifadeleri ağırdı, ben de gerekli cevabı verdim. Kendisi 'Birbirimizi kırmıyoruz umarım, siyasetin gereği böyle ifadeler oluyor' dedi. Ben de 'Celal Bey de bilir, hepimiz doğru bildiğimizi söyleriz ama nezaketten taviz vermeyiz' dedim. Sonrasında karşılıklı selam, saygı, ayrıldık. Doğrusu budur, bir adım geri atmam ama nezaketi de elden bırakmayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli ve Özel'den Saygı Vurgusu - Son Dakika

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