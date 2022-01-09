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Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (1) - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (1)

09.01.2022 12:35
Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın bir an önce istikrara, huzura ve barışa kavuşmasını temenni ettiklerini belirterek, "Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın bir an önce istikrara, huzura ve barışa kavuşmasını temenni ettiklerini belirterek, "Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda yaptığı konuşmada, buluşmanın temasının "Sessiz Devrimler Çağı" olarak belirlenmesinin isabetli bir tercih olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Akçakale'de dün terör saldırısında 3 Mehmetçiğin şehit edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı. Bundan sonra da kalmayacak. Dün güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu kararlığımızı sonuna kadar devam ettireceğiz, gerek ülke içinde gerekse Suriye'de, Irak'ta nerede olursa olsun ülkemize tehdit oluşturan tüm unsurları etkisiz hale getirmek için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin dış politikada bir davasının olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, her yerdeki soydaş ve akraba toplulukların derdini kendi dertleri gördüklerini dile getirdi.

Kazakistan'daki gelişmeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının da kendi dertleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türk dünyasının geleceği bizim derdimiz. İşte Kazakistan'daki gelişmelerle dertleniyoruz, yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üye ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştü. Ben de dışişleri bakanlarıyla görüştüm, gözlemci Macaristan dahil. Salı günü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Açıklamalarımızı Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak yaptık. Bazıları diyor ki 'Bu toplantıyı daha önce niye yapmadınız'. İlk gün de yapmak isterdik ama Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının üyesi değil mi? Üyesi. Kazakistan'ın olmadığı bir toplantıyı gerçekleştirmek doğru olur mu? Olmaz. Bir açıklama yapmak olur mu? Olmaz. Onlarla da istişare ettik."

"Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşması"

Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi'nin, yaptıkları görüşmede "Benim bu toplantıda size bir sunum yapmam lazım. Bu sunumu yapabilmem için de zamana ihtiyacım var" dediğini aktardı.

O nedenle toplantıyı salı günü yapmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Biz de gayet anlayışla karşıladık. Kazakistan'ın da tavsiye ile salı günü sabah toplantımızı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye olarak, Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz. Diğer üye ülkelerin, yani Türk dünyasının derdi bizim derdimizdir. Bunu tüm dünya Karabağ zaferinde gördü." sözlerini sarf etti.

(Sürecek)

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı nda konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı nda konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı nda konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı nda konuştu: (1)

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Kazakistan, Türkiye, Ankara, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (1) - Son Dakika
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