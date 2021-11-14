Bakan Çavuşoğlu, İran'a gidiyor - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanı'mız 15 Kasım 2021 tarihinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran'a resmi ziyarette bulunacaktır. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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