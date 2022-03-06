Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu

06.03.2022 23:39
Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 204 kişi ile tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 841 olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 204 kişi ile tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 841 olduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Ukrayna'dan 204 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor."


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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu - Son Dakika


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