Bakan Çiftçi, 467 milletvekiliyle Terörsüz Türkiye\'de pazarlık yapılmadığını söyledi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE, BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde Birlik Vakfı tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış' paneline katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Biz uzun yıllar birbirimizle kavgaya tutuştuk. Gücümüz, kuvvetimiz gitti, ayrıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı bu açıdan son derece önemliydi. Nitekim 2 sene içerisinde gördük. Meclis bu işe, bu sürece sahip çıktı. Terörsüz Türkiye, bir devlet politikası haline geldi. Ardından Sayın Devlet Bahçeli güçlü bir destek verdi. Geçmişte söylediklerini bir tarafa bırakarak Türkiye'nin geleceği noktasında sadece elini değil gövdesini de taşın altına koydu. Muhterem Cumhurbaşkanımız baştan beri zaten güçlü bir siyasi irade koydu bu işin içine önüne. Meclis Başkanımız 21 tane toplantıyı bizzat kendisi mecliste yönetti. Terörsüz Türkiye ile ilgili. ve o toplantıda alınan kararlar mecliste daha sonra hukuki bir zemine dönüştü ve 467 milletvekilimizin destekleriyle çok güzel güçlü bir kanun ortaya çıkıyor. Bu 467 milletvekilimizin iradesi şu açıdan da önemli. Demek ki Türkiye'de, bazı konularda milletvekillerimiz siyasi irade için bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebildiğini göstermiş olduk. Bunun için başka şeyleri yapabileceğimizi de göstermiş olduk. İnşallah bu güçlü irade neticesinde belki sivil anayasa da yapabileceğiz. Ben bundan da ümitvarım bu 467 tablosunu gördükten sonra."

'SON 200 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ'

Türkiye'nin artık küresel etkiye sahip bölgesel bir güç haline geldiğini belirten Bakan Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kanun neticesinde terör örgütü ile herhangi bir pazarlık yapıldı mı? Kesinlikle yapılmadı. Herhangi bir taviz verildi mi? Verilmedi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın iradesi neyse, devletimizin iradesi neyse, meclisimizin iradesi neyse, o kabul edildi ve o çizgide yürüyoruz şu anda. Herhangi bir bu noktada vatandaşımızın endişesi olmasın. Şu anda sürecin başarıya ulaşması için iç konjonktür, dış konjonktür son derece uygun. Son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyoruz. Şu anda devletimiz en güçlü döneminde. Ben zaman zaman yurt dışına gidiyorum. Bunu yurt dışında yaptığım toplantılarda da, temaslarda da, resmi ziyaretlerde de görüyorum. Türkiye artık küresel etkiye sahip bir bölgesel güç haline geldi. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da büyük emekleri, katkıları var. 25 yıldır bu süreci ilmek ilmek dokudu ve hamdolsun bu günleri de görmüş olduk. İnşallah bu süreç başarıya ulaşacak. Ben bundan en ufak bir endişe duymuyorum, şüphe duymuyorum. Çünkü bizim birliğimiz, beraberliğimiz belki biraz küllenmişti ama, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle o kül üflendi, o kardeşlik hukuku canlı bir şekilde ortaya çıktı. İnşallah kısa süre içerisinde de sonuç alacağız. Birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi, iş cephemizi tekrar tahkim edeceğiz."

Bayram AYHAN-Selim KAYA/BATMAN,