Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zambiya Dışişleri Bakanı Mulambo Haimbe'yi ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe'yi Ankara'da kabul etti. İki bakan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği konuları ele alındı.
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2.07.2024 19:05:24. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zambiya Dışişleri Bakanı Mulambo Haimbe'yi ağırladı - Son Dakika
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