Bakan Göktaş iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Bakan Göktaş iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih'te bulunan tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

27.03.2025 23:19
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Bakan Göktaş iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih'te bulunan tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş yaptığı konuşmada, "Bugün 51 bin 317 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdam edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bakan Göktaş programda yaptığı konuşmada, "Bugün, ne mutlu bize ki iftarımızı vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri, kahraman gazilerimiz ve gazi yakınlarımızla birlikte yapıyoruz. Bu vesileyle şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Hep birlikte bayramı karşılamaya hazırlanıyoruz. Ben şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize ve İslam alemine barış, huzur, mutluluk gelmesini diliyorum. Bu toprakların her bir karışı, şehitlerimizin fedakarlığı ve gazilerimizin cesareti sayesinde bizlere yurt olmuştur. Bugün burada bulunan siz kıymetli ailelerimiz ve gazilerimiz, sabrın ve vatan sevgisinin en büyük örneklerisiniz. Milletimiz sizlere sonsuza kadar minnettardır. Sizlere destek olmak bizim en kutsal görevimizdir. Eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar pek çok alanda sizlere büyük bir özveriyle hizmet götürmeye gayret ediyoruz" dedi.

" 51 bin 317 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istihdam edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz"

Konuşmasının devamında Bakan Göktaş, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz en anlamlı çalışmalardan biri kamuda istihdam hakkının kapsamının genişletilmesi oldu. 20 Mart'ta, 687 kardeşimizin kamu kurumlarına yerleştirilmesiyle birlikte bugün 51 bin 317 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdam edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 Aile Yılı'nda da sunduğumuz hizmetlerle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayı, kardeşlik ruhunun daha da güçlendiği mübarek bir dönemdir. Sizlerin varlığıyla anlam kazanan bu sofrada, birlik ve beraberliğimizin daim olması için dua ediyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize Rabbimden sağlıklı ve huzur dolu bir ömür niyaz ediyorum. Ramazan'ın huzuruyla bayrama kavuşmayı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

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