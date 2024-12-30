Bakan Göktaş: Kadına Şiddette Sıfır Tolerans İle Mücadele Edeceğiz

Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde'deki programının ardından Aksaray'a geçti. Bakan Göktaş, ilk olarak bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ve Aksaray Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, bir gazetecinin 2024 yılında 400'ün üzerine kadının cinayete kurban gittiği yönündeki sorusu üzerine, kadına şiddete yönelik olarak 'sıfır tölerans' ilkesiyle mücadele ettiklerini belirtti. Göktaş, " Bakanlık olarak şiddete 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele ediyoruz. Bu konuda bütün Türkiye'de 81 ilimizde, 84 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle (ŞÖNİM)

bu konudaki sıfır tölerans ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın biz, her zaman mağdurun vatandaşın yanındayız."dedi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA