Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahada süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahada süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bakan Göktaş'tan Maden İşçilerine Destek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?