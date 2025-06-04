Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL
Son Dakika › Politika › Bakan Güler Brüksel'de Letonya'dan Meslektaşıyla Görüştü - Son Dakika
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