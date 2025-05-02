Bakan Güler KKTC\'de TEKNOFEST\'e Katıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Lefkoşa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Lefkoşa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiği açıklandı. Açıklamada, Bakan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun eşlik ettiği belirtildi. KKTC'ye giden Bakan Güler, ilk olarak 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Güler, Tümen'de görev yapan Mehmetçiklere de hitap etti.