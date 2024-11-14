Bakan Güler ve Healey Ankara'da Buluştu

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Ankara'da bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Healey, onur kıtasını selamladı. İki bakan törenin ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA