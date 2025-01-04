Bakan Kacır: Çelik Kubbe Tamamlanacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır: Çelik Kubbe Tamamlanacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, füzelerin menzilini artıracaklarını ve Çelik Kubbe projesini tamamlayacaklarını duyurdu.

04.01.2025 17:00
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Çelik Kubbe projemizi tamamlayacağız"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Füzelerimizin menzilini uzatacağız. Çelik Kubbe projemizi tamamlayacağız. Hiç kimse aklının ucundan dahi Türkiye'ye, Türk milletine zarar vermeyi geçiremeyecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Beykoz Çavuşbaşı Kasrı'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak partililer ile bir araya geldi.

"Türk milletine bir kez daha Boraltan Köprüsü utancını asla yaşatmadık"

Burada konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu ifade ederek, "Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türkiye'nin iddiası Türkiye'nin sınırlarını aşmıştır. Biz adaletin ve merhametin temsilcileriyiz. En zor anımızda dahi bize sığınanlara sırt dönmedik. Onları kapı dışarı etmedik. Türk milletine bir kez daha Boraltan Köprüsü utancını asla yaşatmadık. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde umudunu Türkiye'ye çevirmiş, Türkiye'nin gölgesine, ay yıldızlı bayrağımızın, sancağımızın altına sığınmış mazlumlara, mahzunlara ve masumlara bedeli ne olursa olsun sahip çıkacağız dedik. Biz mazluma kimlik sormayız. Mazlumun dinine ve ırkına bakmayız. Zalimin de kim olduğuna bakmayız" dedi.

"Füzelerimizin menzilini uzatacağız"

Bakan Kacır, füzelerin menzilini artıracaklarını söyleyerek, "Daha yapacak çok işimiz var. Biz Türk milletini yeniden özgüvenle buluşturan hareketiz. Yapılamaz denilenleri Türk milletiyle yeniden tanıştıran hareketiz. 60 yıllık Devrim otomobili hayalini, devrin otomobiliyle milletimize armağan eden yine biziz. Havacılıkta destan yazan, Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Anka'yla, Hürkuş'la ve Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la ve Kızılelma'yla Türk milletinin imzasını gökyüzüne atan biziz. Füzelerimizin menzilini uzatacağız. Çelik Kubbe projemizi tamamlayacağız. Hiç kimse aklının ucundan dahi Türkiye'ye, Türk milletine zarar vermeyi geçiremeyecek. Hiç kimse dünyada mazlumlara ve mahzunlara zarar vermeyi aklından geçiremeyecek. Türk milleti Allah'ın izniyle yeniden insanlığı adaletle ve merhametle buluşturacak. Bütün bunları hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

"Biz hedefimize doğru yürüyoruz, size ayıracak vaktimiz yok"

Bakan Kacır'ın ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Muhalefet, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi sürekli sıkıştığında Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Vakit olsa oraya da el atabilse orayı da düzeltir ama vakit yok. Bir ayda 22 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla görüşüyor; dört, beş tane de uluslararası toplantıya katılıyor. Onun için biz onlara diyoruz ki sizin bir tane işiniz var, başka bir iş bilmiyorsunuz, yıllardır bizi eleştirmek. Onu da milletimiz görüyor, biz bundan rahatsız değiliz. Biz hedefimize doğru yürüyoruz, bizim size ayıracak vaktimiz yok" sözlerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kacır: Çelik Kubbe Tamamlanacak - Son Dakika

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