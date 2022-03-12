Bakan Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti

12.03.2022 18:03
Bakan Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Tarım Fuarı ile çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen Bakan Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Bakan Kirişci'yi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarıma Engel Yok" projesi kapsamında rehabilitasyon amaçlı tarımsal faaliyetlerde bulunan öğrenciler karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede hayata geçirdikleri tarımsal destekler ve sulama yatırımları ile Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği tarım kooperatiflerinin faaliyetleri hakkında Bakan Kirişci'ye bilgi verdi. Bakan Kirişçi de Konya'nın tarımsal ve hayvansal üretimde Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Başkan Altay'a Konya tarımının kalkınması için verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - KONYA

Bakan Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti

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Uğur İbrahim Altay, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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