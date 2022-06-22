Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor - Son Dakika
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Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor

22.06.2022 13:41
Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere gece saatlerinde gittiği bölgede incelemelerine devam ediyor. Bakan Kirişci, sahada yangınla mücadele eden ekiplerle beraber bölgede inceleme yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kirişci paylaşımına, "Marmaris'te sahada gece gündüz çalışan, yangınla mücadele eden kahramanlarımızın yanındayız" notunu düştü. - ANKARA

YORUMLAR
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Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı! Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı! Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz'
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor - Son Dakika
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