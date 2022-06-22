Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere gece saatlerinde gittiği bölgede incelemelerine devam ediyor. Bakan Kirişci, sahada yangınla mücadele eden ekiplerle beraber bölgede inceleme yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kirişci paylaşımına, "Marmaris'te sahada gece gündüz çalışan, yangınla mücadele eden kahramanlarımızın yanındayız" notunu düştü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.