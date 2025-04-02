Bakan Memişoğlu'ndan Esnafa Destek Alışverişi - Son Dakika
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Politika

Bakan Memişoğlu'ndan Esnafa Destek Alışverişi

Bakan Memişoğlu\'ndan Esnafa Destek Alışverişi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, boykot çağrıları sonrası esnafa destek için alışveriş yaptı.

02.04.2025 20:48
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, boykot çağrılarının ardından esnafa destek olmak amaçlı alışveriş yaptı.

Bakan Memişoğlu, esnafa destek olmak için alışveriş yaptı. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Her daim yerli ve milli olanın destekçisiyiz. İşçimizin alın terinin, esnafımızın emeğinin farkındayız. Girişimcimizin ve üreticimizin yanındayız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Alışveriş, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Memişoğlu'ndan Esnafa Destek Alışverişi - Son Dakika

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