Bakan Soylu, 2. tura kalan seçimlerle ilgili açıklama yaptı: Türkiye'de bir anket mafyası var - Son Dakika
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Bakan Soylu, 2. tura kalan seçimlerle ilgili açıklama yaptı: Türkiye'de bir anket mafyası var

18.05.2023 00:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında 2. tura kalan seçimle alakalı çok konuşulan değerlendirmeler yaptı. KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'a sert sözlerle eleştiren Bakan Soylu, "Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye'de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye'deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır" dedi.

Katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu söyleyerek, Konda Araştırma yöneticisi Bekir Ağırdır'ı ağır şekilde eleştirdi.

"BU ADAM ULUSLARARASI SİSTEMİN TÜRKİYE'DEKİ ETKİ AJANIDIR"

Soylu, "Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye'de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye'deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır.

Konda Araştırma Yöneticisi Bekir Ağırdır.

"TÜRKİYE SOSYAL MEDYA ANARŞİZMİNE BAYRAK SALLADI"

Araştırma bilimsel bir iştir. Bölge örneklemi oluşturduysanız yanılma ihtimaliniz yoktur.Türkiye bu seçimde sosyal medya anarşizmine bayrak salladı, itibar suikastlarına bayrak salladı" dedi.

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Süleyman Soylu, Bekir Ağırdır, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu, 2. tura kalan seçimlerle ilgili açıklama yaptı: Türkiye'de bir anket mafyası var - Son Dakika


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