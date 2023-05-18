Bakan Soylu, 2. tura kalan seçimlerle ilgili açıklama yaptı: Türkiye'de bir anket mafyası var

Katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu söyleyerek, Konda Araştırma yöneticisi Bekir Ağırdır'ı ağır şekilde eleştirdi.
Soylu, "Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye'de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye'deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır.
Araştırma bilimsel bir iştir. Bölge örneklemi oluşturduysanız yanılma ihtimaliniz yoktur.Türkiye bu seçimde sosyal medya anarşizmine bayrak salladı, itibar suikastlarına bayrak salladı" dedi.
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