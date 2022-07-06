Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: "Devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek cehalettir" - Son Dakika
Üye Girişi

Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: "Devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek cehalettir"

06.07.2022 13:05
Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: "Devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek cehalettir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'de yabancı temsilcilik mensuplarının Dışişleri Bakanlığından görüş alınması kararını çürümüşlük olarak nitelendirmesine ilişkin, "Devletin bu bütüncüllüğünü, devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'de yabancı temsilcilik mensuplarının Dışişleri Bakanlığından görüş alınması kararını çürümüşlük olarak nitelendirmesine ilişkin, "Devletin bu bütüncüllüğünü, devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek cehalettir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bakanlıklara "Ülkemizde akredite büyükelçi, maslahatgüzar, başkonsolos ve uluslararası kuruluş temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarının Sayın Bakanlarımız ve Valilerimiz dahil üst düzey zevattan ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluş yetkililerinden telefon görüşmesi de dahil olmak üzere randevu taleplerinin re'sen karşılanmasında mütekabiliyet ilkesi, ikili siyasi ilişkiler ile teamül ve uluslararası protokole ilişkin diğer mülahazalar esas alınarak görüş oluşturulmaktadır.

Yurt dışında görevli büyükelçi ve diğer mensuplarımızın bulundukları ülkelerdeki görüşme taleplerinin karşılanması da o ülkedeki iç koşullar ve ikilisi siyasi ilişkilerimiz gibi hususlar ışığında farklılık arz etmektedir. Bu itibarla yabancı temsilcilik mensuplarının Ankara ve diğer illerde üst düzey zevattan talep ettikleri randevuları re'sen karşılanmaması, söz konusu talebin Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü üzerinden yapılması gerektiği konusunda yönlendirilmesi ve Dışişleri Bakanlığından görüş alınmasında bakanlıklarımız ve diğer kamu ve kuruluşlarımızca gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim" kararı gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise söz konusu kararı, "Bu hamlelerin sadece merkezi idarenin toplum nezdindeki çürümüşlüğünü göstermek dışında anlamı yoktur" diye değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Anadolu Toplantı Salonu'nda video konferans yöntemiyle 81 ilin trafik birim amirine Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yaptığı toplantının ardından basın mensupları söz konusu ifade üzerine konuştu.

Süleyman Soylu, söz konusu kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası olduğuna vurgu yaparak, "Bu bize geldi. Biz de dağıtım yapmamız gereken yerlere gönderdik. Biz çadır devleti değiliz de bulunduğu yeri çadır kurumu olarak nitelendirenler var. Bu bir şımarıklıktır. Devletin bu bütüncüllüğünü, devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek de cehalettir. Cehalet olur mu? Hazreti Adem'den beri insanoğlunun dönem dönem kendi menfaati ile ilgili bulunduğu yerden bakarak dünyanın merkezini kendi bulunduğu merkez zannederek yaptığı değerlendirmelerden maalesef ayıplar da cehaletler de çıkar. Bizim görevimiz, bu görevlerde bulunduğumuz sürece devlet kaidesini ayakta tutmaktır. Ne bulundukları kurumlar çadır kurumlarıdır ne bu devlet bir çadır devletidir. Kurallara hepimiz uymak zorundayız. Yani her şeyden kendisine bir siyasi menfaat devşirmeye çalışan zavallılar, elbette olacaktır. Kifayetsizler elbette olacaktır. Bazen niteliksizliklerini ve iş yapma kabiliyetlerinin yoksunluğunu kavga ile örtmek isteyenler her daim olacaktır. Bugün de olmuş dün de olmuş yarın da olmaya devam edecektir. Ayinesi iştir kişinin, lafa hiç ihtiyaç duyulmaz" dedi.

(Mustafa Cenik - İbrahim Çakmak - İHA)

YORUMLAR
500
İmamoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarına dair kısıtlamasına tepki: Çürümüşlük İmamoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarına dair kısıtlamasına tepki: Çürümüşlük İBB Başkanı İmamoğlu, 'Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni açıkladı Açıklaması İBB Başkanı İmamoğlu, 'Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni açıkladı Açıklaması
Kaynak: İHA

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: 'Devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek cehalettir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:57 Evinde duş alan kadını camdan izlemişti! Tutuklanan o sapığın 7 yıla kadar hapsi istendi
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
13:38 Annesini ve 2 kardeşini öldürüp mesaj attı sonra intihar etti: Gelin cenazeyi alın
13:37 Coşkun Sabah uğradığı ihaneti yıllar sonra anlattı: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı
13:37 Kral Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar
13:36 Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti
13:16 Veterinerler kurban kesecekler için önerdi! Bu yöntemle yarım tonluk kurbanlığı saniyeler içinde yatırabilirsiniz
13:05 Teröristbaşı Öcalan lehine slogan atılan eylemde polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı
12:41 Dünyaca ünlü tenisçiyi sahaya sütyensiz çıkarmışlardı! Spor tarihine geçen kare yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 14:13:06. #1.12#
SON DAKİKA: Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: "Devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek cehalettir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement