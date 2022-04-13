Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil"

13.04.2022 00:58
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Göç İdaresi Başkanlığı' ile ilgili paylaşımı hakkında, "Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Göç İdaresi Başkanlığı' ile ilgili paylaşımı hakkında, "Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da 'yamakların' bulsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halkı Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı'na yönelik paylaşımına kendi sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Bakan Soylu paylaşımında, "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti. Aday adaylığını tarif ederken 'Devleti iyi tanıması gerekiyor' diyorsunuz ya. Anlaşılan iki belediye başkanın dengeni bozmuş. Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da 'yamakların' bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımında, "Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum. 1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? 2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? 3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Göç İdaresi Başkanlığı'na gitmeyi düşünen Kılıçdaroğlu'nu Bakan Soylu eleştirdi: Yine saçmalamış Göç İdaresi Başkanlığı'na gitmeyi düşünen Kılıçdaroğlu'nu Bakan Soylu eleştirdi: Yine saçmalamış Kılıçdaroğlu: Milletimiz adına Göç İdaresi'ne gitmem gerekiyor Kılıçdaroğlu: Milletimiz adına Göç İdaresi'ne gitmem gerekiyor

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Süleyman Soylu, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil' - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:54:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement