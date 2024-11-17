Bakan Tekin Batman'da

Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Batman valiliğini ziyaret etti

BATMAN - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'a gelerek şehirde bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Tekin, Batman Valiliğini ziyaret etti.

AK Parti Batman Merkez İlçe teşkilatının 8'nci kongresine katılmak üzere Batman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk ziyaretini Batman Valiliğine yaptı. Valilik girişinde Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Tekin, şeref defterini imzaladı. Bakan Tekin'e kentin simgesi olan atbaşı plaketi takdim eden Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Tekin, daha sonra valilik makamına geçti.