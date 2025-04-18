Bakan Tekin'den Caps İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin'den Caps İddialarına Yanıt

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medyada dolaşan caps iddialarını yalanlayarak, hesabının olmadığını söyledi.

18.04.2025 18:31
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Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt: "Bu sabah bir öğretmenimizle konuştuk ve bahsi geçen sosyal medya platformunda hesabım dahi yok dedi"

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medyada öğretmenler tarafından yapılan caps iddialarına ilişkin, "Bu sabah bir öğretmenimizle konuştuk ve bahsi geçen sosyal medya platformunda hesabım dahi yok dedi" diyerek sürecin manipüle edildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk eğitim tarihindeki belgelerin dijital ortama aktarılması dolayısıyla İstanbul Fatih Çapa Fen Lisesi'nde düzenlenen "Türk Eğitim Tarihi" paneline katıldı. Panelde öğretmenler ve öğrencilere seslenen Bakan Tekin, "Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan milletimizin eğitim alanında sahip olduğu birikimi herhangi bir kesit oluşturmaksızın ulaşabildiğimiz ilk verilerden bugüne kadar herhangi bir dönemi ötekileştirmeden hepsini kamusal birikimimiz olarak kabul edip, bu mantıkla yürütmeyi arzu ettiğimiz bir sürecin başlangıcını yaşıyoruz" dedi.

"Tüm eğitim camiamız adına önemli bir eşiğe, çok kıymetli bir ilim faaliyetine tanıklık ediyoruz"

Programın amacından bahseden Bakan Tekin, "Bugün burada tüm eğitim camiamız adına önemli bir eşiğe, çok kıymetli bir ilim faaliyetine tanıklık ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın himayesinde yayın hayatına kazandırılan 7 ciltlik Maarif Eserleri dizisi vesilesiyle bir aradayız. Türk Maarifinin Tarihi Kaynakları, İstanbul Maarif Arşivi Rehberi, Cumhuriyet Mekteplerinde Müdüriyet Teftişi ve Maariften Milli Eğitime İstanbul Sicilleri başlıklarını taşıyan bu yayın dizisi, eğitim tarihimizin saklı kalmış katmanlarının ortaya çıkarılması, dijitalleştirilmesi ve kamuoyuyla buluşturulması bakımından çok boyutlu bir anlam taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"Dijital ortama aktarılan belgeler, milli hafızanın ihyası açısından tarihsel bir eşiktir"

Belgelerin dijital ortama aktarılmasından bahseden Bakan Tekin, "Bugün yayın hayatına kazandırılan bu eser dizisi, Bakanlığımızın "Yüzyıllık Hafızasından Geleceğe Erişim" yaklaşımını da temsil etmektedir. Geçmişin izlerini bugünün idrakine taşıyan bu eserler; hem akademik dünyanın hem de eğitim politikalarının düşünsel zeminini besleyen kıymetli bir kaynak niteliğindedir. Bir milletin eğitim geçmişine dönüp bakması kendine dair idrakini, yönünü ve istikametini yeniden tartmasıdır. Zira arşiv dediğimiz şey, tozlu raflarda bekleyen belgelerden ibaret değildir; arşiv, bir milletin kendisiyle kurduğu ilişkinin en mahrem alanıdır. Orada bilgiler, yönelimler, kaygılar, iddialar saklıdır. Bugün ilk kez bu çapta sistematik bir tasnifle dijital ortama aktarılan belgeler, milli hafızanın ihyası açısından tarihsel bir eşiktir" ifadelerini kullandı.

"Bu süreç ilginç bir biçimde siyasi bir parti tarafından manipüle eğilimine girdi"

Panel sonrası soruları yanıtlayan Bakan Tekin, "Bu süreç ilginç bir biçimde siyasi bir parti tarafından manipüle eğilimine girdi. Alakası yokken yalan yanlış bilgilerle süreç manipüle edildi. Kendi siyasal gündemlerinin ötelenmesini isteyen kişiler ve siyasi gruplar, bu tartışmaların önüne geçebilecek tartışmaları, çocuklarımızın eğitim yuvalarına aksettirecek büyük bir hatanın içerisine girdiler" diye konuştu.

"Bu sabah bir öğretmenimizle konuştuk ve bahsi geçen sosyal medya platformunda hesabım dahi yok dedi"

sosyal medyada öğretmenler tarafından yapılan caps iddialarına yanıt veren Bakan Tekin, "Öğretmenlerle ilgili bize ulaşan sosyal medyadaki paylaşımları ve capsleri inceliyoruz. İlgili arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Hatta daha bu sabah bir tanesiyle konuştuk ve bahsi geçen sosyal medya platformunda hesabım dahi yok dedi. Ama bu öğretmenimizin hesabının dahi olmadığı bir platformda benim ve hiç kimsenin tasvip etmeyeceği bir paylaşımı olduğuna dair şekilde bir sunum yapılıyor. Bu ahlaksızca bir şey. Bu vesileyle kamuoyunu daha duyarlı davranmaya davet ediyorum. Eğer bu konuda yanlışı olan bir öğretmenimiz varsa, toplum olarak taraf olmayacağımız ve tasvip etmeyeceğimiz bir paylaşım da yapmışsa biz zaten onunla ilgili gereğini yaparız. Bırakın onun mevcut okulunda görevini sürdürmesini Bakanlıkta herhangi bir okulda dahi öğretmenlik yapmasını arzu etmeyiz. Bunlar hepimizin hassas olduğu konular" dedi.

"Özgür Özel benim gözümde bir karakter olmaktan çıktı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Bakan Tekin, "Bu süreci bu hale getiren maalesef ana muhalefet partisinin genel başkanı. Aslında Özgür Özel'e cevap verecek bir durumun olduğuna inanmıyorum. Özgür Özel, benim gözümde bir karakter olmaktan çıktı. Ne dediği belli olmayan ilkesi belli olmayan bugün söylediği ile yarın söylediği arasında bir tutarlılık olmayan bir karakter. Onunla ilgili cevap vermek istemem. Burada cevap verilmesi gereken konu Atatürk'ün koltuğunda oturan Atatürk'ün makamı olarak kabul ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisinin bu durumlara düşmesine üzülüyorum" dedi.

Bakan Tekin, daha sonra Çapa Fen Lisesi'nden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Sosyal Medya, Yusuf Tekin, Politika, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin'den Caps İddialarına Yanıt - Son Dakika

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