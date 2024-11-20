Bakan Tunç'tan Meclis Tepkisi

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı öncesi yaşananlara tepki göstererek, "İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, konuşturmamak, milletin temsilcisi sıfatına sahip milletvekillerine asla yakışmaz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, bütçe görüşmeleri öncesi salona girmek isteyen CHP'li üyelerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya engel olmaya çalışmasını ve bu sırada yaşananları kınadı. Tunç, bu tür saldırıların Türkiye Büyük Millet Meclisine büyük saygısızlık olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasilerde konuşacak sözü olanlar medeni şekilde konuşur. İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, konuşturmamak, milletin temsilcisi sıfatına sahip milletvekillerine asla yakışmaz. Demokrasi, farklı görüşlerin tartışıldığı bir ortamda şiddet değil saygıyı gerektirir. Demokrasi dışı müdahalelerle, saldırılarla bakanlarımız hiçbir şekilde susturulamaz, çalışmaları engellenemez."

Tunç, Gazi Meclisin kutsal çatısı altında milleti rahatsız eden, siyasi olgunluktan ve nezaketten yoksun bu tür çirkinliklere neden olanlara milletin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cevabını vereceğini belirtti. - ANKARA