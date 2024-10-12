Bakan Tunç'tan Polis Memuruna Geçmiş Olsun

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beyoğlu'nda polis memurunun boynundan bıçaklanması olayını lanetleyerek, polise geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis memuruna kesici aletle yapılan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirten Tunç, "Boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Saldırıyı lanetliyor, polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.