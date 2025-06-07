Bakan Uraloğlu: Bayramda Trafik Azaldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: Bayramda Trafik Azaldı

07.06.2025 14:58
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda tüm önlemleri aldıklarını ve trafik yoğunluğunun azaldığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla hava, kara ve demir yollarında bütün önlemleri aldıklarını belirterek, " Ramazan Bayramı'ndan daha az trafik olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Bakan Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

İslam coğrafyasının, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Uraloğlu, "Allah, inşallah nice bayramlara huzur ve sağlık içerisinde hepimizi eriştirsin." diye konuştu.

Uraloğlu, kente arife günü geldiğini ve bir gün öncesinde yaşanan selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduğunu anımsatarak, herkese tekrar "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gerekli müdahalelerin yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Bayram öncesinde onlara maddi desteği beraberce hem İçişleri Bakanlığımız hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olarak bir can suyu mertebesinde katkı sağladık. Gerekli tespitler yapıldı. İlk etapta 111 ev, 9 iş yeriydi ama tekrar talep gelmesi durumunda onlarla ilgili tedbirler alınıyor." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, Akçaabat ilçesinin Çukurca Mahallesi'nde selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının yaklaşık 300 ekiple ve 70 araçla devam ettiğini bildirdi.

Kayıp kişinin bazı kıyafetlerine ulaşıldığını anlatan Uraloğlu, AFAD Başkanı'nın da kendilerinin de konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

Selin yol açtığı hasarın etkilerini beraberce ortadan kaldıracaklarını dile getiren Uraloğlu, "Bir kısım vatandaşımızın sigortası var, bir kısmının yok. Gerekli tespitleri yaptık, biz de onlara gerekli desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yollarda herhangi bir problemimizin olmadığını ifade edebilirim"

Bakan Uraloğlu, bayramdaki trafik yoğunluğuna ilişkin bir soruya, "Ulaştırma Bakanlığı olarak hava, kara ve demir yollarında bütün önlemleri almıştık. Ramazan Bayramı'ndan daha az trafik olduğunu söyleyebilirim. Dönüşler de bir taraftan artık bugün itibarıyla başlıyor. Herhangi bir problemimizin olmadığını ifade edebilirim." yanıtını verdi.

Selde kaybolan kişinin arandığı bölgeyle ilgili soru üzerine de Uraloğlu, sahada arama yapan ekiplerin işin ehli olduğunu vurguladı.

Ekiplerin çalışmalar sırasında her ihtimali değerlendirdiğini, aile üyelerinin, vatandaşların hassasiyetlerini dikkate aldıklarını belirten Uraloğlu, "Elbette, 'Gözden kaçan bir şey olabilir mi?' diye tekraren bakıyorlar. Dün itibarıyla derenin içerisinde, suyun da düşmesiyle girip komple arama yaptılar. Teressübat altında kalma ihtimali de var veya Sera Gölü'nün hemen girişindeki çamurun altında kalma ihtimali var. Birazcık da bu noktada yoğunlaştırdılar, inşallah bir sonuç alırız." dedi.

Bayramlaşma törenine, Vali Aziz Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Akçaabat Belediyesince ilçe merkezindeki Atatürk Parkı'nda, AK Parti İl Başkanlığınca Ortahisar ilçesinde Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: Bayramda Trafik Azaldı - Son Dakika

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