Bakan Uraloğlu: '(İnstagram) Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar' - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: '(İnstagram) Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnstagram'ın Türkiye'de engellenmesine yönelik konuşarak, yetkililerin gereken şartları yerine getirmesi durumunda İnstagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı.

06.08.2024 19:30
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Bakan Uraloğlu: "(İnstagram) Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Neredeyiz? Ciddi bir aşama katttiğimizi söyleyebilirim. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni'ne katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, İnstagram'ın Türkiye'de engellenmesine yönelik konuşarak, yetkililerin gereken şartları yerine getirmesi durumunda İnstagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı.

İnstagram neden engellendi?

İnstagram'ın neden engellendiğini tekrar açıklayan Uraloğlu, "Burada belli bir süreden beri gelen özellikle katalog suçlar dediğimiz suçlar noktasında bir istediğimiz adımları atmadıkları için. Katalog suçları nedir? Bir, Atatürk'e yapılan saldırılardır. Ondan sonra bahislerdir. Kumar vesairedir. Cinsel içerikli e suçlardır. Bunlarla ilgili çok defaatle bildirimler yaptık ama bunların yeterince karşılık bulmadığını görerek biz erişimine engel getirdik. Ondan sonra da dün biri olmak üzere iki toplantı yapıldı ve karşı tarafa ilgili hassasiyetlerimizi daha net bir şekilde anlattık, anlatıyoruz" diye konuştu.

"Bu ülkenin kanunları, kuralları yok mu? "

İntagram yetkilileri ile ilgili gerçekleşen görüşmeye dair bilgi veren Uraloğlu, "Bakın değerli kardeşlerim, burada şunu asla kaçırmamamız lazım. Bir şirket düşünün. Dünyada sosyal platform olduğunu düşünün. Onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları ve kuralları var. Bizim bazı taleplerimizde şirketimizin kuralları diyorlar. Şirketimizin bulunduğu ülkenin kuralları diyorlar. İyi de siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları, kuralları yok mu? Elbette var. Siz de uymak zorundasınız. Bakın orada vahşice katledilmiş olan Hamas lideri İsmail Haniye ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Eğer bir sansür varsa eğer bir engelleme varsa tamda bunların yaptığı budur. Tersine Biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar da savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar"

Gerçekleşen görüşmeler neticesinde gelinen noktayı aktaran Uraloğlu, "Neredeyiz? Ciddi bir aşama katettiğimizi söyleyebilirim. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz gerçekten burada vatandaşlarımızın bize ilettikleri mağduriyetler noktasında biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Ama şunu da bilmenizi isterim değerli basın mensupları. Gerçekten toplumumuzda bu gösterdiğimiz refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunu da bilmenizi isterim. Yakın takip ediyoruz. Anlık dakikalık takip ediyorum. diyebilirim size. Süreci istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde biz de anında erişime engeli kaldıracağız. İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı ama dar anlamda anlık olarak haberleşiyoruz. Yeni bir takvim hani şu tarihte toplanacağız değil bir toplantıya gerek kalmamasını biz umuyoruz. 'Sizin şu taleplerinizi karşıladık' dedikleri anda biz de bu erişimi aynen sağlamış olacağız. Bakın burada Malezya başbakanı veya devlet başkanının erişimini de bunlar engelledi. Şimdi özür dilediler. Bizle ilgili de ülkemizde yapılan birçok erişimi de kaldırdılar. Bir özür beyanları hala yok. O zaman biz de kendi değerlerimizi kendi kanunlarımızı elbette biz de koruyacağız, gereğini yapacağız. Ama asla bir yasakçı yaklaşım içerisinde değiliz, olmayacağız. Yasakçı yaklaşım tamda Instagram ve benzeri platformlardır. Hiçbir uyarı yapmadan, 'sen şunu düzelt' demeden engel getiriyor ya da blokluyor. Tam da bu noktadan baktığımızda ne kadar da haklı bir işlem yaptığımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk diye düşünüyorum" dedi.

"Bu platform diyor ki terör örgütü örgütüdür diyor. Peki YPG?"

İnstagram'ın ne zaman açılacağı yönünde gelen bir soruya cevap veren Uraloğlu, "Tamamen bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Yani geri döndükleri an, hani buradan ayrıldık. Dakikalar içerisinde bize geri döndüler. 'Evet bunlarda sıkıntı yok' dediklerinde açılmış olacak. Bir kere hani şu andaki bizim kapatma gerekçemiz erişimi engelleme diyelim. Kapatma demeyelim. Geçmişten beri uyarılarımızı özellikle katalog suç ilgili yaptığımız uyarıları dikkate almamış olmaları. En önemli gerekçemiz bu. Ama onun haricinde de bakın mesela bu platform diyor ki terör örgütü örgütüdür diyor. Peki YPG? Onu terör örgütü olarak kabul etmiyor. Kusura bakmayın. Siz bizim ülkemizde bu hizmeti veriyorsanız ve buradan geliriniz varsa o zaman bizim ülkemizin hassasiyetlerini de dikkate alacaksınız. Net olarak biz bunu da bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: '(İnstagram) Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar' - Son Dakika

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