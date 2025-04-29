Bakan Uraloğlu Üç Deniz Zirvesi\'nde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Polonya'da düzenlenen Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 10. Zirvesi'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyaret kapsamında Polonya'ya geldi. Bakan Uraloğlu, başkent Varşova'da düzenlenen Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 10. Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında Orta ve Doğu Avrupa'daki altyapı eksikliklerini gidermeyi amaçlayan bu önemli iş birliğine stratejik ortak olarak katılmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Girişimin 143 öncelikli projesi arasında yer alan Via Carpatia Otoyolu ile Litvanya'dan başlayarak Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a ve İstanbul'a kadar uzanan bu stratejik hattın önemli bir parçasıyız. Türkiye olarak bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesine aktif katkı sunacağız. Bölgesel iş birliğini güçlendirerek hem ülkemizin hem de bölgemizin refahı, güvenliği ve kalkınması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Üç Deniz Girişimi

Üç Deniz Girişimi (ÜDG), 2015'te Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in girişimleriyle Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz'i içeren, görece daha eski ve yetersiz enerji, dijital ve fiziki ulaştırma altyapısına sahip Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin altyapılarını ve bağlantısallığını güçlendirmeyi amaçlayan, sadece Avrupa Birliği ülkelerinin "Katılımcı Üye" olabildiği uluslararası bir platform olarak kuruldu. ÜDG içerisinde sadece AB üyesi ülkelerden oluşan "Katılımcı Üyeler" ( Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan), girişime mali destekte bulunabilecek ya da prestij kazandırabilecek ülkelerden oluşan "Stratejik Ortaklar" (AB Komisyonu, Türkiye, ABD, Almanya, Japonya) ile Ukrayna ve Moldova gibi ülkeleri dahil etmek üzere tasarlanan "Ortak Katılımcılar"dan oluşan üç farklı statü bulunuyor.

ÜDG'ye herhangi bir statü için başvuru yapan ülkelerin başvurularının onaylanması Katılımcı Üyelerin fikir birliğiyle (Konsensus) mümkün olabiliyor.

ÜDG'nin 11 Nisan 2024'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen 9'uncu Zirvesinde Türkiye dahil 5 ülke (Türkiye, Birleşik Krallık, Finlandiya, Karadağ, İspanya ve İsrail) özel konuk statüsünde katılım sağladı. ÜDG'nin Onuncu Zirvesi 28-29 Nisan 2025'te Varşova'da düzenlendi. - VARŞOVA